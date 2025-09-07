Ushtarë shqiptarë marrin pjesë në stërvitjen e NATO-s në Letoni

07/09/2025 17:45

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka thënë se ushtarë të Forcave të Armatosura kanë qenë në Letoni në mbështetje të NATO-s.

Në një postim në Facebook, Rama ka theksuar se efektivët e kontingjentit të XVII EOD të Forcave të Armatosura morën pjesë në stërvitjen “Exercise OAK Resolve” në Letoni, në mbështetje të Brigadës Shumkombëshe të NATO-s.

Sipas Ramës, ushtarët patën detyra reale për asgjësimin e mjeteve të pashpërthyera (UXO) dhe hapjen e shtigjeve për lëvizjen e trupave.

“Angazhim që rrit ndërveprueshmërinë me forcat aleate dhe forcon kapacitetet operacionale të njësive tona në mjediset ndërkombëtare”, ka thënë Rama.

