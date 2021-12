Usain Bolt thotë se nuk dëshiron më fëmijë dhe kjo është arsyeja

Tetë herë fituesi i medaljes së artë olimpike, 35 vjeç, zbuloi se ndihet ‘jashtë formës’ dhe ushtrimet janë bërë ‘të vështira’ që kur ka katër vjet në pension, transmeton lajmi.net.

Në një intervistë ekskluzive me MailOnline, Usain, i cili është baba i Olympia Lightning, binjakëve një dhe gjashtë muajsh Thunder dhe Saint Leo, konfirmoi se ka ‘mbaruar’ kur bëhet fjalë për të pasur më shumë fëmijë, sepse duart e tij janë mirë dhe me të vërtetë plot.

Ai tha: “Ky jam unë, kam mbaruar – nuk dua më tani. Të qenit baba më mban të zënë, por nuk do të thosha në formë. Më mban të zënë dhe duart i kam gjithmonë plot. Të kesh binjakë nuk është aq argëtuese sa thonë njerëzit! Unë mendoj se kur rriten, por kur janë të rinj, jo aq shumë. Mezi pres t’i shoh të rriten”.

“Kam pasur fëmijën tim të parë në izolim, ishte mirë sepse kalova shumë kohë cilësore dhe duke ndihmuar dhe ishte përvoja ime e parë e të qenit baba, kështu që ishte e bukur.”

Babai i tre fëmijëve, i cili është në një lidhje afatgjatë me partneren Kasi Bennett, 31 vjeç, pranoi se vendimi i tij i Vitit të Ri është të rindërtojë aftësinë e tij në nivelin olimpik.

Ai shtoi: “Unë përpiqem të qëndroj në formë, por nuk është aq e lehtë sepse nuk je aq i motivuar sa ishe duke bërë pistë dhe duke konkurruar, por unë ende përpiqem dhe stërvitem herë pas here.

“Sapo po flisja me mikun tim më të mirë dhe i thashë se me të vërtetë duhet të rikthehem në një program stërvitor, sepse ndihem sikur po dal në formë tani dhe po i afrohemi Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri, kështu që unë. Unë patjetër do të investoj pak kohë në stërvitje. Unë nuk jam i tmerrshëm, nuk jam i keq – nivelit me të cilin jam mësuar duhet t’i rikthehem sa më afër. Do të jetë e vështirë, por është diçka me të cilën trupi dhe mendja ime janë mësuar, kështu që do të vijë lehtësisht për sa kohë që unë e bëj punën, nuk do të jetë aq e vështirë… çdo ushtrim është i vështirë, pavarësisht nga rutina”. tha ai./Lajmi.net/