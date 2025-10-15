Ursula von der Leyen përfundon takimet me krerët e shtetit në Kosovë, nuk deklarohet për media
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka përfunduar vizitën e saj me krerët e institucioneve të vendit.
Von der Leyen fillimisht u takua me presidenten e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, në objektin presidencial, ndërsa më pas zhvilloi takim edhe me kryeministrin në detyrë, Albin Kurti, në objektin e Kuvendit të Kosovës.
Pas këtyre takimeve, presidentja e Komisionit Evropian nuk është deklaruar për media.