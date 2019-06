Urimi emocionues i Keisit për ditëlindjen e Stresit

Reperi Stresi pas tetë muajsh arrest dje u lirua nga burgu, ndërsa sot feston ditëlindjen, shkruan lajmi.net.

Partnerja e reperit, Keisi, përmes rrjeteve sociale nuk e ka fshehur entuziazmin për lirimin e Stresit.

Në një postim që e bëri së fundi në Instagram, Keisi ka shkruar fjalë zemre për Stresin, duke shprehur sërish gëzimin për lirimin e tij.

“Pasuri Gëzuar Ditëlindjen! Nuk prisja për ditëlindjen tënde ta merrja unë dhuratën e shtrenjtë. Zoti të ndriçoftë çdo hap që hedh në jetë dhe të plotësohft çdo dëshirë! Kurrë mos u dorzo! Ke qenë, je dhe do jesh përjetësisht my badboy4life që gjith jetën ma ke ndryshu që me shikim të parë!”, shkruan Keisi në urimin për partnerin. /Lajmi.net/