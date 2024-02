“Urime Kosovë, urime Shqipëri” – Bledi Mane zyrtarizon lidhjen me një kosovare Opinionisti Bledi Mane sot ka zyrtarizuar lidhjen e tij të dashurisë. Në natën finale të Big Brother VIP Kosova, Bledi ka treguar se është në lidhje me një vajzë nga Kosova, shkruan lajmi.net. “Unë tashmë jam në një lidhje në Kosovë, jo shumë serioze por të shohim se si do të eci”, ka thënë Bledi.…