Urdhri i Trump: Ushtria amerikane ndalon regjistrimin e personave transgjinorë Ushtria amerikane nuk do të lejojë më personat transgjinorë të regjistrohen dhe do të ndalojë ofrimin e kujdesit gjinor për anëtarët e shërbimit, njoftoi të premten në mediat sociale. “Ushtria nuk do t’i lejojë më individët transgjinorë të bashkohen me ushtrinë dhe do të ndalojë kryerjen ose lehtësimin e procedurave që lidhen me tranzicionin gjinor…