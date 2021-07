Uran Ismaili uron Memli Krasniqin për detyrën e re

Në Konventën e 10-të të Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, i cili ishte kandidat i vetëm për kryetar të partisë, u zgjodh në krye të saj, shkruan lajmi.net.

“Unë do të punojë qysh sot në krijimin e ekipit të ri ekzekutiv të PDK-së. Nuk do të jap një datë, por nuk ta vonojë shumë, padyshim që do të ndodhë shumë shpejt. Brenda këtij muaji po se po, por më shpejt se aq. Zgjedhjet lokale janë padyshim fokus shumë i rëndësishëm, ne kemi filluar me prezantimin e disa kandidaturave dhe do të vazhdojmë me kandidaturat e reja. Pastaj deri më datën 17 gusht do t’i kemi të gjithë kandidatët edhe për asamble. Në mënyrë që t’ua shfaqim drejtpërdrejt qytetarëve të Kosovës ofertën tonë të re, e që do të jetë përfaqësuese për secilin prej tyre”, ka deklaruar Krasniqi në fjalën e parë para medieve pasi mori postin e ri.

Bashkëpartiaku i tij dhe njëherësh kandidati i PDK-së për kryetar të Prishtinës, Uran Ismaili, e uroi Krasniqin për postin e kryetarit të partisë.

“Urime Memli Krasniqi, Kryetari i ri i PDK-së”, shkruan Ismaili. /Lajmi.net/