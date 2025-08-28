Uran Ismaili: Transporti publik do të jetë falas në Prishtinë

Kandidati i PDK-së për kryetar të Prishtinës, Uran Ismaili, u zotua se transporti publik do të jetë falas për të gjitha kategoritë, në rast se i fiton zgjedhjet e 12 tetorit për Prishtinën. I pyetur në Pressing në T7 për planet me transportin publik, Ismaili tha: “Unë besoj që transporti publik duhet të jetë falas…

Lajme

28/08/2025 23:24

Kandidati i PDK-së për kryetar të Prishtinës, Uran Ismaili, u zotua se transporti publik do të jetë falas për të gjitha kategoritë, në rast se i fiton zgjedhjet e 12 tetorit për Prishtinën.

I pyetur në Pressing në T7 për planet me transportin publik, Ismaili tha:

“Unë besoj që transporti publik duhet të jetë falas në Prishtinë. Pra, transporti me autobus do të jetë falas. Mendoj që kjo e nxit përdorimin, e dyta e lehtëson një mundësi që njerëzit me udhëtu”, tha Ismaili.

Kandidati i PDK-së për kryeqytetin deklaroi se gjenerimi i parave nga anët e tjera si “Prishtina Parking”, dhe të tjerë, do të jetë e mjaftueshme që me subvencionu trafikun urban.

Gjithashtu, ai premtoi edhe stacione të reja, të dixhitalizuara e autobusë të rinj.

Artikuj të ngjashëm

August 28, 2025

Osmani dhe shefi i OSBE-së bisedojnë për pakicat në Kosovë

August 28, 2025

Emisari francez takoi Barduanin: KFOR-i, mision që kontribuon në stabilitetin e...

Lajme të fundit

Osmani dhe shefi i OSBE-së bisedojnë për pakicat në Kosovë

Emisari francez takoi Barduanin: KFOR-i, mision që kontribuon...

A ishte familja e Lumbardhit shkaktare për ndarjen nga Kaderi?

Peci: Për disa vota VV-ja, dëshiron të shkatërroj Kosovën