Uran Ismaili sot mban tubimin hapës të fushatës “Koha për Prishtinën” nga ora 19:00

Kandidati për kryetar të Prishtinës, Uran Ismaili, sot do të mbajë tubimin hapës të fushatës së tij “Koha për Prishtinën”. Ngjarja do të nisë nga ora 19:00 në sheshin “Skënderbeu”, ku pritet të mblidhen qytetarë nga të gjitha lagjet e kryeqytetit. Në këtë tubim, Ismaili do të shpalosë programin e tij zgjedhor dhe pesë zgjidhjet…

Lajme

13/09/2025 11:12

Kandidati për kryetar të Prishtinës, Uran Ismaili, sot do të mbajë tubimin hapës të fushatës së tij “Koha për Prishtinën”.

Ngjarja do të nisë nga ora 19:00 në sheshin “Skënderbeu”, ku pritet të mblidhen qytetarë nga të gjitha lagjet e kryeqytetit.

Në këtë tubim, Ismaili do të shpalosë programin e tij zgjedhor dhe pesë zgjidhjet kryesore për një Prishtinë funksionale dhe të jetueshme, duke prezantuar gjithashtu edhe ekipin e asamblistëve me të cilët synon të qeverisë kryeqytetin në katër vitet e ardhshme.

Ai ka paralajmëruar se për secilën lagje të Prishtinës do të ketë plane dhe buxhet të dedikuar, të cilat, sipas tij, do t’u përgjigjen drejtpërdrejt problemeve specifike të banorëve.

Artikuj të ngjashëm

September 13, 2025

Besnik Tahiri reagon pas suspendimi të dialogut strategjik: Të dëmtohet lidhja...

September 13, 2025

I dyshuari për vrasjen e Charlie Kirk në strehim të posaçëm

September 13, 2025

Kandidati i VV-së për këshilltar komunal në Drenas kërcënon gazetarin Valon...

Lajme të fundit

Besnik Tahiri reagon pas suspendimi të dialogut strategjik:...

I dyshuari për vrasjen e Charlie Kirk në strehim të posaçëm

Kandidati i VV-së për këshilltar komunal në Drenas...

Kajtazi i ashpër me VV-në: Janë antishqiptar, urgjencë...