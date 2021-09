Uran Ismaili simulon si do të duket parkingu i garantuar për cdo familje në Prishtinë

Kandidati për Kryetar të Prishtinës, Uran Ismaili, ka thënë se gjatë qeverisjes së tij do të siguroj parking të garantuar për secilën familje në Prishtinë.

Ismaili, përmes një tjetër video, ka simuluar edhe në realitet se si do të duket parkingu i rezervuar.

Ismaili ka thënë se po të kishte Prishtina shtigje të sigurta për ecje, biçikleta e trotineta sot kishim qenë shumë më të qetë e më të lumtur, e me hapësira të bollshme për parkingje.

“Por, nuk po dojmë me u anku për gjithçka që na mungon por me u koncentru në realizimin e planeve konkrete për me ba Prishtinën ma të mirë për të gjithë qytetarët.”, ka thënë ai.

Sipas tij, deri në mars të 2022 përfundon zona qendër. Deri në qershor 2022 përfundohen lagjet Bregu i Diellit, Dardania, Ulpiana, Lakrishtija, Pejtoni. Deri në janar 2023 zonat e tjera duke përfshirë lagjet Arbëri, Mat, Tophane etj.

“Për Prishtinën që secila familje ka një parking të rezervuar. Për Prishtinën e gjelbër.”, ka përfunduar ai. /Lajmi.net/