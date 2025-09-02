Uran Ismaili publikon platformën e plotë me 5 zgjidhjet e tij për Prishtinën funksionale
Kandidati për kryetar të Prishtinës, Uran Ismaili, ka bërë të ditur se platforma e tij e plotë me pesë zgjidhje për problemet kryesore të kryeqytetit tashmë është publikuar dhe mund të lexohet online në www.kohaperprishtinen.com.
Këto zgjidhje Ismaili i kishte prezantuar në pika të shkurtëra ditë më parë. Për platformën ai theksoi se është përgatitur me një ekip të gjerë ekspertësh dhe është plotësisht e realizueshme brenda një mandati.
Ismaili ftoi qytetarët të lexojnë detajet në webfaqe dhe të bashkohen në angazhimin për ta kthyer Prishtinën në një qytet funksional dhe të jetueshëm.