Uran Ismaili publikon platformën e plotë me 5 zgjidhjet e tij për Prishtinën funksionale

Kandidati për kryetar të Prishtinës, Uran Ismaili, ka bërë të ditur se platforma e tij e plotë me pesë zgjidhje për problemet kryesore të kryeqytetit tashmë është publikuar dhe mund të lexohet online në www.kohaperprishtinen.com. Këto zgjidhje Ismaili i kishte prezantuar në pika të shkurtëra ditë më parë. Për platformën ai theksoi se është përgatitur…

02/09/2025 21:30

Kandidati për kryetar të Prishtinës, Uran Ismaili, ka bërë të ditur se platforma e tij e plotë me pesë zgjidhje për problemet kryesore të kryeqytetit tashmë është publikuar dhe mund të lexohet online në www.kohaperprishtinen.com.

Këto zgjidhje Ismaili i kishte prezantuar në pika të shkurtëra ditë më parë. Për platformën ai theksoi se është përgatitur me një ekip të gjerë ekspertësh dhe është plotësisht e realizueshme brenda një mandati.

Ismaili ftoi qytetarët të lexojnë detajet në webfaqe dhe të bashkohen në angazhimin për ta kthyer Prishtinën në një qytet funksional dhe të jetueshëm.

