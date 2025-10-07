Uran Ismaili: Prishtina nderon sakrificën e veteranëve të UÇK-së dhe do ta ketë memorialin Adem Jashari
Kandidati për kryetar të Prishtinës, Uran Ismaili, ka mbajtur sot një takim me veteranët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, ku ka theksuar angazhimin e tij për nderimin e vlerave të luftës dhe për mbështetjen konkrete të kësaj pjese shumë të rëndësishme të shoqërisë.
Në këtë takim, Ismaili tha se është krenar që është pjesë e ekipit të mbrojtjes së Kadri Veselit. Ai theksoi se respekti ndaj veteranëve nuk duhet të mbetet vetëm në fjalë, por të përkthehet në veprime konkrete dhe politika publike që e nderojnë kontributin e tyre.
“Vetëm ju që keni luftuar dhe keni rrezikuar jetën për lirinë, e dini sa e shtrenjtë është ajo. Me mua si kryetar, Prishtina do ta nderojë këtë sakrificë në çdo formë në shërbime, në përkujdesje dhe në kujtesën publike,” tha Ismaili.
Ai paralajmëroi se në mandatin e tij, veteranët dhe familjet e tyre do të kenë prioritet në shërbimet komunale, në qendrat shëndetësore dhe institucionet arsimore, si dhe do të kenë gjithmonë sportele të dedikuara për ta në komunë.
Në fund, Ismaili u bëri thirrje veteranëve që të jenë pjesë e ndryshimit që ai përfaqëson: “Ju jeni themeli i historisë sonë. Le ta ndërtojmë bashkë një kryeqytet që nuk i harron ata që e sollën lirinë.”