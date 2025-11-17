Uran Ismaili pas zgjedhjes së Bedri Hamzës në krye të PDK-së: Një lider i veçantë, me integritet

Nënkryetari i PDK-së, Uran Ismaili ka reaguar pas zgjedhjes së Bedri Hamzës në krye të partisë. Ai tha se Hamza është një lidë ri veçantë e me integritet. Ismaili shprehi mirënjohje edhe për udhëheqjen e Memli Krasniqit. “Duke shprehur mirënjohje të thellë për Kryetarin Memli Krasniqi, për udhëheqjen me dinjitet dhe shembull personal, sot mirëpresim…

17/11/2025 19:47

Nënkryetari i PDK-së, Uran Ismaili ka reaguar pas zgjedhjes së Bedri Hamzës në krye të partisë.

Ai tha se Hamza është një lidë ri veçantë e me integritet.

Ismaili shprehi mirënjohje edhe për udhëheqjen e Memli Krasniqit.

“Duke shprehur mirënjohje të thellë për Kryetarin Memli Krasniqi, për udhëheqjen me dinjitet dhe shembull personal, sot mirëpresim me besim të plotë zgjedhjen e Bedri Hamzës në krye të PDK-së. Një lider i veçantë, me integritet dhe të dëshmuar në kohë dhe pozicione të ndryshme.  Ky është momenti i një kapitulli të ri për PDK-në, i ndërtuar mbi unitet, maturi dhe vizion. Një momentum i ri, që do të na udhëheqë drejt fitoreve të reja dhe drejt një të ardhmeje më të mirë për Kosovën. Urime Kryetar i ri i PDK-së, Bedri Hamza. PDK! Përpara! Së bashku”, ka thënë Ismaili.

