Ura në Rugovë do të mbyllet, shembja mund të ndodhë në çdo kohë

Ura e fshatit Rugovë tash e nëntë muaj vazhdon të jetë në gjendje të rëndë për kalimin e qytetarëve me vetura. Akoma më e rëndë është bërë pas vërshimeve të fundit që ishin në vend.

Të shqetësuar për këtë janë banorët e këtij fshati, të cilët thonë se janë harruar nga institucionet, derisa bëjnë sërish kërkesë që komuna të merr masa dhe të fillojë sa më shpejtë me rregullimin e urës.

Vesel Bytyqi, i cili kalon pothuajse çdo ditë në këtë rrugë, thotë se nuk po interesohet askush ta ndërtojë urën.

“Për vetura është rrezik, por nuk po e shikojnë punën e rrezikut, si po dëshirojnë vet. A ka rrezik për veti, po e lënë qysh të dëshirojnë vet. Rrezik është, mirëpo nuk po interesohet askush me ndreq”, thotë Bytyqi.

Edhe Beqir Shala i cili jeton në Rugovë, ndihet shumë i rrezikuar teksa kalon rrugën nga ura.

“Shumë është rrezik. Këtu po kemi frikë edhe në këmbë me dalë, nuk di si po guxojnë të kalojnë këta me makina të mëdha, qysh nuk po ia kanë frikën se mundet dikush me ra në urë e me u mbyt…1:22 Kemi kërkesë nga komuna me ndreq, urën se po kemi frikë”, tha Shala.

Blerim Avdyli, po ashtu thotë se komuna duhet të fillojë punën sa më shpejtë. Sipas tij, ekziston mundësia e shembjes nëse sërish do të ketë vërshime.

“Shumë e rrezikshme është prej që është dëmtuar, është hera parë që po kaloj, por qenka shumë rrezik… Besoj që duhet të fillojnë ta ndreqin brenda muajit, sepse edhe njëherë me pas vërshime prishet e gjitha”, thotë Avdyli.

Ndërkaq, Filloreta Hoti, kryetare e Këshillit Lokal në Rugovë, thotë për KosovaPress, se e kanë adresuar si problem në takimin me kryetarin e Gjakovës, Ardian Gjini. Ajo thotë se i njëjti ka lajmëruar se është në pritje të përgjigjes nga FSK, siç thotë ajo, nëse nuk ka zgjedhje për urë alternative, do të fillojë projekti për një urë të re.

“Gjatë takimit me kryetarin kemi biseduar për disa kërkesa dhe ankesa që i kanë kërkuar banorët e Rugovës. Një prej tyre ka qenë edhe Ura e Rugovës, që është një ankesë shumë e madhe për banorë, pasi po paraqet rrezik shumë të madh. Kryetari, Gjini na ka lajmëruar se fillimisht është duke prit përgjigje prej FSK-së, mandej për një urë alternative dhe nëse nuk ka urë të përshtatshme për Urën e Rugovës, atëherë do të fillojë projekti për një urë të re”, thotë Hoti.

Hoti po ashtu thotë se çdo i dyti banorë ka paraqitur ankesa lidhur me urën, derisa janë duke pritur ende përgjigje përfundimtare se çfarë tutje.

“Rrezikshmëria është jashtëzakonisht e madhe pasi që çdoherë e më shumë po shkon duke rënë ura dhe po paraqet rrezik të madh për banorët…Çdo i dyti banor e përmend urën dhe kërkojnë përgjigje për këtë çështje, sepse që nëntë vite gati kemi problem me urën”, tha mes tjerash Hoti.

Ndërkohë, lidhur me çështjen e kësaj ure, është deklaruar edhe kryetari i Komunës së Gjakovës, Ardian Gjini.

“E kemi pas një takim me FSK-në për ndërtimin e një ure metalike e cila derisa të ndërtohet të paktën nuk e bllokon fshatin. Problemi i parë që ka dal është gjatësia maksimale e urës që e përdorë FSK-ja është 58 metra, gjerësia e lumit te ura është më e madhe, kemi kërkuar të shikohet mundësia të vendoset ura metalike deri te këmbët e urës së të cilat janë të mira, deri tash FSK ka thënë se nuk kanë bërë diçka të tillë por duhet të pyesin, në të njëjtën kohë është parë edhe një vend alternativë, shumë afër urës ku gjerësi e lumit është më pak se 50 metra, me u ndërtuar këmbët dhe me u ndërtuar ura. Të gjitha janë duke u shqyrtuar….te projekti, jemi duke e pritur edhe Ministria e Infrastrukturës të cilët na kanë thënë se janë në fazën e fundit të kalimit të projektime të cilit e kanë bërë. Po është e vërtet që qytetarët kalojnë me mjete të rënda, disa herë e kemi bllokuar urën me gypa, janë thyer dhe janë larguar gypat. Komuna e ka bërë një porosi për piramida të betonit për ta mbyllë. Unë i kuptoj qytetarët që duan ta shkurtojnë rrugë, por me na ndodh ndonjë fatkeqësi, atëherë nuk i paguajnë të gjitha orët e humbura, kështu që ne kemi me mbyll urën për shkak se kemi raport zyrtar që ura është e rrezikshme dhe shembja mundet me ndodhë në çdo kohë”, tha ai, duke shtuar se për këtë çështje ka diskutuar edhe me ministrin e Mbrojtjes.