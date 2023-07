Upss, mendonim qe ia mori Mozzikut, por duket se jeleku i Loredanës i takon të dashurit të ri Loredana ka konfirmuar mbrëmjen e kaluar lidhjen e saj të re, me futbollistin e Dortmundit. Bëhet fjalë për Karim Adeyem, futbollistin e Borus Dortmund, shkruan lajmi.net. Reperja shqiptare, më parë ishte në lidhje me Mozzikun, me të cilin ka edhe një vajzë. Pas konfirmimit të lidhjes së re, neve na ra në sy një detaj…