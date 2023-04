“UpaMaguire” – Detaji që iu ka ikur të gjithëve, komentatori arab u tall keq me mbrojtësin e Bayern Munichut

Komentatorët arabë janë të njohur për stilin e tyre të drejtimit të ndeshjeve. Ata e përjetojnë futbollin në mënyrë të veçantë dhe shpesh komentet për ndeshjet bëhen virale.

Megjithatë, ajo që bëri njëri prej tyre gjatë transmetimit të ndeshjes së kthimit çerekfinale të Ligës së Kampionëve mes Bayernit dhe Manchester Cityt, bëri të gjithë botën të qeshë.

Komentatori mesa duket e konsideron si fajtorin kryesor mbrojtësin francez Dayot Upamecan që gjiganti i Mynihut nuk mundi të bënte shumë kundër “Qytetarëve”, ndaj vendosi të ndryshojë mbiemrin.

Teksa mbrojtësi i Bayernit e kishte topin në posedim, komentuesi e quajti atë Harry Maguire në një mënyrë të pazakontë. Në vend të Upamecano ai u bë Upamaguire./Lajmi.net/

No way he just called him Upamaguire 😭 pic.twitter.com/PMKtpsDM5s

— Trent 🇦🇺 (@DaddyTrent_) April 20, 2023