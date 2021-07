Universitetet Publike dhe Kolegjet Private ende pa akreditim: Bëhen 239 aplikacione

Përfundimi i procesit të akreditimit, përmbushja e kritereve për kthim të Kosovës në ENQA e EQAR, janë vetëm dy prej synimeve që kanë anëtarët ri të Këshillit Shtetëror të Cilësisë.

Kryetarja e Këshillit Shtetëror të Cilësisë, Hasnije Ilazi, në një intervistë për KosovaPress, thotë se do të bëjnë përpjekje që i gjithë procesi i vlerësimit të aplikacioneve për akreditim të përfundojë deri në fund të këtij muaji.

Ajo bënë të ditur se në mbledhjen e parë që kanë mbajtur kanë trajtuar disa aplikacione, por që thotë se është jo reale që të pritet që për një kohë shumë të shkurtër të përfundojnë 239 aplikacione.

“Ne kemi mbajtur mbledhjen e parë dhe në mbledhjen e parë kemi arritur me marrë vendime për disa, një pjesë me thënë të aplikacioneve, prioritet kemi pasur institucionet në rend të parë, në kuptimin e akreditimit institucional dhe tani kanë mbetur programet e veçanta të cilat duhet të akreditohen. Pse ka ndodhur vonesë, prapë unë po them që nuk është vërtetë shumë reale të pritet që për një muaj ne mundemi të trajtojmë të gjitha ato dokumente se kanë qenë realisht 239 aplikacione në pritje, llogariteni që secili aplikacion i ka 100 faqe. Do të thotë është e pamundur të kalohet nëpër to brenda një periudhe aq të shkurtër… Shpresojmë dhe bëjmë përpjekje që të gjitha programet të kalojnë nëpër këtë proces të vlerësimit dhe të kemi vendime deri në fund të korrikut”, thotë ajo.

Duke qenë se Këshilli Shtetëror i Cilësisë përbëhet edhe prej anëtarëve ndërkombëtarë, e që pa qenë prezent njëri prej tyre nuk mund të merren vendime, Ilazi shpreh besimin se gjatë këtij muaji do të arrijnë të sigurojnë pjesëmarrjen e një prej anëtarëve ndërkombëtar për të përmbyllur këtë proces.

Kryetarja e KShC-së nuk ka dashur të përmend emrat e institucioneve apo programeve për të cilat kanë përfunduar shqyrtimin, nën arsyetimin se për to janë duke përgatitur vendimet dhe të njëjtat do të publikohen më pastaj.

Pavarësisht që universitetet kanë shtyrë afatet për hapjen e konkurseve për shkak të mos përmbylljes së procesit të akreditimit, Ilazi thotë se të gjitha aplikacionet do të shqyrtohen me kujdesin më të madh.

“Qëllimi jonë është ngritja e cilësisë së arsimit në Kosovë dhe në momentin kur ne i kemi mekanizmat përmes të cilave do të masim ngritjen ose rënien e cilësisë në cilindo institucion qoftë privat qoftë publik nuk diskutohet, ne do të vendosim mbi bazën e performancës të cilën tregojnë universitetet dhe kolegjet. Ajo çka do të jetë përpjekja jonë është prapë po them që këto kritere, këta indikatorë të jenë sa më konkret, të jenë sa më të qartë, madje aq të qartë që institucionet edhe vet do të kenë mundësi me vlerësua vetën gjatë procesit dhe me e pas një ide të qartë se çfarë ka me qenë vendimi në fund”, potencon ajo.

Gjatë procesit të shqyrtimit të aplikacioneve, Ilazi potencon se kanë vërejtur që legjislacioni aktual dhe manuali me të cilin punojnë mundëson interpretime të ndryshme të kritereve për akreditim, e këtë thotë se synojnë ta adresojnë shumë shpejt.

“Janë vërtetë disa lëshime edhe në legjislacionin aktual edhe në manualin mbi të cilin ne punojmë për momentin dhe të cilët në një farë forme mundësojnë edhe disa interpretime të ndryshme natyrisht prej palëve të interesuara. Por, ne do të bëjmë përpjekje që një prej prioriteteve kryesore që do të kemi pasi ta kalojmë këtë fazën e urgjencës, pikërisht të merremi me këtë kontekstin e legjislacionit, rregulloreve dhe të gjitha atyre dokumenteve të cilat janë bazë, të cilat përcaktojnë politikat mbi të cilat do të bëhet akreditimi dhe ngritja e cilësisë në arsimin në Kosovë”, thotë Ilazi.

Kryetarja e Këshillit Shtetëror të Cilësisë, deklaron se si anëtarë të rinj të këtij institucioni prioritet e kanë plotësimin e kushteve për kthimin e Kosovës në ENQA dhe EQAR.

Ilazi thotë se pika e parë në të cilën janë duke punuar është Ligji për Agjencinë e Akreditimit të Kosovës, përmes të cilit thotë se do të fitohet pavarësia institucionale.

“Tash është e qartë që kthimi në këto dy institucione është prioritet absolut për bordin, por prapë po them edhe përkundër asaj të gjitha hapave që ne planifikojmë me i ndërmarrë, ndonjëherë nuk varet gjithçka prej neve, sigurisht që varet edhe prej palës tjetër që kur do të jenë ata të gatshëm me bë edhe një herë vlerësimin ose rivlerësimin për kthimin e Kosovës në ENQA….Ne nuk kemi opsion tjetër, ne vërtet mundemi tërë ditën me ndej dhe me u vetëkënaq me atë ku kemi mbërri me arsim, e dimë që nuk jemi mirë gjendjen në arsim fare, por nëse përfshihemi në këto rrjete ndërkombëtare ajo është e vetmja mënyrë me dalë për një lloj moçali të vetëkënaqësisë dhe të futemi në një konkurrencë e cila tani vetvetiu do të na shtyjë ta rrisim kualitetin dhe cilësinë e arsimit”, thekson ajo.

Përveç kësaj, ajo shprehet se do të punojnë edhe në monitorimin e institucioneve që akreditojnë, e që sipas saj, nëse institucionet do ta dinin që monitorohen në vazhdimësi do të përmirësonin performancën e tyre.

Anëtarët e Këshillit Shtetëror të Cilësisë janë votuar nga Kuvendi i Kosovës më 17 qershor, ndërsa mbledhja konstituive e Këshillit është mbajtur me 28 qershor.