United nuk dorëzohet për Mount

Chelsea refuzon ofertën e dytë me vlerë 50 milionë funte nga Manchester United që nuk dorëzohen dhe janë të gatshëm të negociojnë sërish.

Sipas raportimi të ‘Sky Sports’, Chelsea ka refuzuar një ofertë të dytë nga Manchester United për mesfushorin Mason Mount, përcjellë lajmi.net.

Oferta e dytë kuptohet të jetë me vlerë 50 milionë – 45 milionë funte të garantuara plus 5 milionë në shtesa të lidhura me performancën.

United qartë dëshiron të nënshkruajë me reprezentuesin anglez, por ka një vlerësim në mendje, të cilin ata nuk kanë gjasa të shkojnë përtej.

Negociatat pritet të vazhdojnë për Mount, i cili ka një vit të mbetur nga kontrata e tij me Chelsea.

‘Sky Sports News’ raportoi në fillim të këtij muaji United kishte bërë një ofertë hapëse me vlerë 40 milionë funte për Mount, të cilën Chelsea gjithashtu e rrëzoi menjëherë./Lajmi.net/