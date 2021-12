United do të lejojë largimin e Pogbas në janar vetëm nëse francezi ia bën të qartë klubit se nuk do të vazhdojë kontratën

28-vjeçari do të hyjë në gjashtë muajt e fundit të marrëveshjes së tij muajin e ardhshëm dhe ende nuk ka rënë dakord për kushtet e reja në Old Trafford.

Kjo e lë francezin në gjendje të diskutojë një parakontratë me klubet e huaja nga dita e Vitit të Ri, me Real Madrid, Paris Saint-Germain dhe Juventus të lidhur me mesfushorin.

Por The Mirror pretendon se një ofertë për të nënshkruar me Pogban muajin e ardhshëm nga çdo palë e interesuar do të pranohet vetëm nëse ai e bën të qartë se dëshiron të largohet nga Old Trafford.

Megjithatë, raporti shton se klubi nuk pret që të bëhet ndonjë avancim nga një klub për ta nënshkruar atë gjatë merkatos së dimrit, ndërsa ESPN pretendon se hierarkia e Djajve të Kuq pret që ai të qëndrojë për gjysmën e dytë të sezonit.

Pogba mbetet jashtë fushës pas një dëmtimi të tërheqjes muskulore të pësuar në detyrën ndërkombëtare muajin e kaluar, që do të thotë se ai nuk ka luajtur ende nën drejtimin e trajnerit të përkohshëm Ralf Rangnick.

Por gjermani këmbënguli se nuk ishte detyra e tij të bindte Pogban ose ndonjë anëtar tjetër të skuadrës së tij që të qëndronte në klub.

“Lojtarët duhet të duan të qëndrojnë dhe të luajnë për klubin,” tha Rangnick.

“Nëse një lojtar nuk dëshiron të luajë për një klub si Manchester United, edhe në planin afatgjatë, nuk mendoj se ka kuptim ta bindësh atë të ndryshojë mendje.

“Ky është një klub kaq masiv, me mbështetje fantastike, nuk mendoj se dikush në klub duhet të përpiqet të bindë një lojtar të qëndrojë.

“Le ta bëjmë atë të kthehet, të bëhet plotësisht në formë dhe të stërvitet me ekipin, pastaj do të shohim se ku do të qëndrojmë”.

Rangnick u takua me Pogban për herë të parë personalisht në fillim të këtij muaji pas kthimit të tij në MB nga Dubai. /Lajmi.net/