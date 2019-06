Unikkatil do ta mbajë koncertin e fundit të karrierës, në Mitrovicë

Unikkatil do ta mbajë koncertin e fundit të karrierës së tij.

Unikkatil është një prej rep-artistëve më të dëgjuar shqiptar, shkruan lajmi.net.

Për të gjithë fansat e tij të shumtë, ai po vjen në Kosovë me një koncert gjigant i cili thuhet se do të jetë i fundit.

Data finale e ardhjes së reperit në Kosovë, është 27 korriku i këtij viti.Prive mëson se ky do të jetë edhe koncerti i fundit i tij në trojet shqiptare e ai do e përmbyll karrierën me këtë performancë.

Ndërsa bëhet po ashtu e ditur se për adhuruesit e tij, Unikkatil në Mitrovicë do të vijë me plot surpriza./Lajmi.net/