“Uniforma e Policisë është betim për atdheun” – Mesazhi i fuqishëm i Rexhep Sijarinës në 26-vjetorin e Policisë së Kosovës
Në 26-vjetorin e themelimit të Policisë së Kosovës, eprori i këtij institucioni, Rexhep Sijarina, ka ndarë një mesazh prekës dhe me peshë për qytetarët, kolegët dhe gjeneratat e ardhshme.
Në 26-vjetorin e themelimit të Policisë së Kosovës, eprori i këtij institucioni, Rexhep Sijarina, ka ndarë një mesazh prekës dhe me peshë për qytetarët, kolegët dhe gjeneratat e ardhshme.
Në një deklaratë përkujtimore dhe reflektuese, Sijarina kujton 6 shtatorin e vitit 1999 – ditën kur për herë të parë veshi uniformën e Policisë së Kosovës. Sot, 26 vite më vonë, ai thekson se emocionet, përgjegjësia dhe krenaria për këtë mision mbeten po aq të forta sa në ditën e parë.
“Ishte dhe mbetet rrugëtim me sfida, sakrifica dhe betime të pathyeshme për vendin tim,” shprehet Sijarina.
Ai thekson se Policia e Kosovës nuk është thjesht një institucion, por mburoja e lirisë, sigurisë dhe dinjitetit të qytetarëve – një angazhim i përditshëm që zhvillohet në çdo rrugë dhe kufi të vendit, me përkushtim të pandërprerë.
“Ky përvjetor nuk është vetëm i imi – është i gjithë brezit tim, i të gjithë atyre që sakrifikuan, që nuk u dorëzuan, që e ngritën Policinë e Kosovës në një institucion të respektuar dhe të besueshëm,” thekson ai me krenari.
Sijarina i drejtoi një mesazh të veçantë brezave të rinj që zgjedhin rrugën e uniformës:
“Ruani idealin, nderin dhe besnikërinë ndaj popullit dhe flamurit tuaj. Uniforma që mbani është simbol i gjakut dhe sakrificës së shumë brezave para jush.”
Ai gjithashtu bëri një përulje të thellë për policët që kanë rënë në detyrë, duke i quajtur ata “dëshmi të gjalla se kjo uniformë nuk është vetëm profesion, por edhe flijim për atdheun”.
Në fund, mesazhi i tij për popullin ishte i qartë:
“Popullit tim i them: krenohemi bashkë, sepse çdo hap i policit është hap për sigurinë dhe lirinë tuaj. Unë, si shumë kolegë të mi, do të vazhdoj të jem në shërbim të atdheut deri në frymën e fundit.”
Sijarina e përmbylli mesazhin me moton që përfaqëson zemrën e këtij institucioni:
Policia e Kosovës – Besnikëri, Sakrificë, Atdhe.