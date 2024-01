“Unë kam qef me çel një brend temin”, Santiana e flaktë pas modës Santiana me Lumbardhin kanë folur për planet e së ardhmes. Dy prej banorëve, Santiana dhe Lumbardhi, siç duket kanë shumë plane për të ardhmen. “Unë kam qef me çel një brend temin” thotë ajo. Përveç kësaj, ajo ka treguar se ka qenë edhe me herët pjesë e televizionit, në fushën e showbizit. “Mua më pëlqen,…