“Unë jam veç një çlirimtar”, Gold AG mbështet Rexhep Selimin pas parqitjes së parë në Hagë

Sot (e mërkure) u mbajt seanca e parë për Rexhep Selimin në Gjykatën Speciale, shkruan lajmi.net.

Gjyqtari ia lexoi Selimit akuzat e aktakuzës, ndërsa ai u deklarua i pafajshëm në të gjitha pikat që i ngarkon aktakuza.

Përmes një postimi në Instagram, reperi Gold AG ndau një foto të Rexhep Selimit krah Adem Jasharit dhe shkruan disa fjalë për të.

Unë jam veç një çlirimtar! Luftën e kemi fillu me Adem Jasharin dhe e kemi përfunduar me Wesley Clark. @rexhep.selimi_10