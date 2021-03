”Unë e di se si ndiheni”, Princi Harry shkruan një letër rreth fëmijëve që përballen me humbjen e prindërve

Princi Harry po ndihmon fëmijët që, ashtu si ai, po vajtojnë për humbjen e një prindi, shkruan People.

Duka i Sussex, 36 vjeç, ka shkruar një parathënie prekëse si pjesë e një libri për fëmijët që po merren me dhimbjen e mjerimit pasi humbën një të dashur mes COVID-19, transmeton lajmi.net.

Në parathënien e Spitalit nga Hill, Harry zbulon se si ai luftoi për të pranuar vdekjen e nënës së tij Princesha Diana, e cila vdiq në 1997 kur ishte vetëm 12 vjeç – dhe se si ai shpreson që libri të sigurojë “rehati kur di që nuk je vetëm”.

“Kur isha një djalë i ri, unë humba nënën time”, shkruan Harry. “Në atë kohë nuk doja ta besoja ose ta pranoja, dhe kjo la një vrimë të madhe brenda meje. Unë e di se si ndiheni, dhe dua t’ju siguroj se me kalimin e kohës ajo vrimë do të mbushet me kaq shumë dashuri Të gjithë ne e përballojmë humbjen në një mënyrë tjetër, por kur një prind shkon në parajsë, unë u thashë shpirtin e tyre, dashuria e tyre dhe kujtimet e tyre jo. Ata janë gjithmonë me ju dhe ju mund t’i mbani përgjithmonë. Unë e shoh këtë të vërtetë ”.

Ai shton, “Tani, nuk i kam takuar kurrë, por e di që ky person ishte i veçantë për ju, dhe ata ishin dikush tepër i mirë, i kujdesshëm dhe i dashur për shkak të vendit ku ata zgjodhën të punonin. Ndihma për të tjerët është një nga punët më të rëndësishme që çdokush mund të bëj ndonjëherë.

“Ju mund të ndjeheni vetëm, mund të ndjeheni të trishtuar, mund të ndjeheni të zemëruar, mund të ndiheni keq. Kjo ndjenjë do të kalojë. Dhe unë do t’ju bëj një premtim – do të ndiheni më mirë dhe më të fortë pasi të jeni gati të flisni se si të bën të ndihesh”.

“Shpresoj që ky libër të ju kujtojë se sa i veçantë ishte prindi juaj ose i dashuri juaj. Dhe sa i veçantë jeni edhe ju,” shton Harry./Lajmi.net/