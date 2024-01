“Unë duke flejt shkoj në finale” – Blerando dhe Edona vazhdojnë përplasjet – Ndërhynë Anita Edona gjatë kësaj jave patë shumë debate me Blerandon. Blerando tregoi arsyet pse u kap me Edonën. Edona arsyeton vetën për kacafytjet që patë me Blerandon. “Unë duke flejt shkoj në finale” Edona citoi fjalët e Blerandos. Blerando, poashtu në Prime tregoi arsyet se pse u kap me Edonën. Sipas Blerandos ai nuk mundet ta…