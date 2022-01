“Unë do të dal nga shtëpia”, njëri nga banorët e nominuar i rrëfehet Ilirit

Ndonëse nuk pati raporte të mira me Eltionin por me dy banorët e rinj Iliri po ia kalon mjaft mirë.

Së fundmi ai ka diskutuar me Dritan Bramën në lidhje me nominimet ku nesër do jenë dy eliminime edhe pse banorët e dinë vetëm për një, shkruan lajmi.net.

Dritani është shprehur se e parandjen eliminimin e tij gjë që ia pranon Ilirit.

“Unë do të dal”,tha Tani.

“Pse?Ke kërcyer,ke qenë aktiv,vetëm duhet të kishe folur pak më shumë”,i tha Iliri.

“Megjithatë ka qenë një eksperiencë e bukur me njerëz të mrekullueshëm”,u shpreh Tani.

Ndërkohë mbetet për t’u parë se cilët nga banorët do të eliminohen nesër mbrëma./Lajmi.net/