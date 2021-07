“Unë dhe mikja ime më e mirë”, Loredana poston fotot e ëmbla me Hanën

Loredana është mjaft aktive në rrjete sociale, ku së fundmi ajo ka treguar se po e shijon kohën me vajzën e saj Hanën shkruan lajmi.net.

Në llogarinë e saj në Instagram Loredana ka ndarë me fansat disa fotografi ku shihet tejet e lumtur në praninë e Hanës teksa duken tejet të afërta me njëra tjetrën.

“Unë dhe jeta ime dhe plus mikja më e mirë”, shkroi ajo për fotografitë e ëmbla.

Hana shihet e buzëqeshur, me flokët e larguara nga fytyra ndërsa shihet e veshur me rroba mjaft me stil duke u kombinuar me nënën./Lajmi.net/