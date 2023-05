Unai Emery, trajneri i muajit prill në Premier Ligë

Unai Emery është zgjedhur trajneri më i mirë i muajit prill në Premier Ligë, duke e fituar çmimin për herë të parë që prej se morri drejtimin e Aston Villas, transmeton lajmi.net.

Emery ka vazhduar transformimin e Aston Villas, duke e ndihmuar që të pozicionohet në top 6 në muajin prill, dhe duke fituar pesë ndeshjes.

51 vjeçari mposhti trajnerët si Pep Guardiola, Roy Hodgson, Eddie Howe dhe Gary O’Neil, pasi votat nga publiku u kombinuan me ato të një paneli të ekspertëve të futbollit./Lajmi.net/

✅ Brian Little

✅ John Gregory

✅ Martin O'Neill

✅ Dean Smith

✅ Unai Emery 🆕

The fifth Aston Villa boss to win the @PremierLeague's Manager of the Month award. 🖐️

— Aston Villa (@AVFCOfficial) May 12, 2023