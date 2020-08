UN Women përkrah AGK në avancimin e grave në pozitat vendimmarrëse në media

Fuqizimi i pozitës së gruas në medie si dhe përmirësimi i pozitës ekonomike të tyre ishin temat kryesore të cilat u diskutuan gjatë takimit në mes të kryetares së Bordit të AGK-së, Gentiana Begolli Pustina dhe drejtoreshës së zyrës së UN Women në Kosovë, Vlora Tuzi Nushi.

Drejtoresha Tuzi Nushi premtoi përkrahje të mëtejme të UN Women për AGK-në, në veçanti kur në pyetje është përmirësimi dhe avancimi i grave në pozita vendimmarrëse në organizatat mediale si dhe mbrojtja e të drejtave të tyre.

Edhe këtë vit, sikurse vitin e kaluar, AGK së bashku me UN Women do të ndajnë çmimin vjetor për fuqizimin e gruas.

Ndërkaq, drejtoresha e UN Women, Tuzi Nushi shpalosi edhe shumë aktivitete të cilat do të realizohen në bashkëpunim me Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës siç janë gratë dhe pozita e tyre në strukturat vendimmarrëse në medie, trajnime praktike për gazetaret në Kosovë si dhe hulumtime të ndryshme të cilat kanë për qëllim paraqitjen e përfaqësimit të pabarabartë të grave dhe vajzave në medie.

Ishte dakordim i përbashkët që fundviti të jetë kohë kur AGK së bashku me UN Women do të fillojmë me një cikël të ri trajnimesh dhe ndihmë konkrete për ngritjen e mëtutjeshme profesionale të grave në gazetari, nxjerrjen e statistikave të sakta dhe analizën e këtyre statistikave me një qëllim të përbashkët e që është avancimi i perspektivës gjinore në mediat në Kosovë. /Lajmi.net/