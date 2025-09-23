Ulutash sërish në krye të KFOR-it
Ozkan Ulutash, gjeneral turk dhe ish-shef i Forcës së NATO-s në Kosovë, do të marrë përsëri komandën e misionit paqeruajtës të KFOR-it për një mandat njëvjeçar, në një ceremoni të planifikuar më 3 tetor 2025 në kampin “Film City” në Prishtinë, duke pasuar gjeneralin italian, Enrico Barduani, i cili shërbeu në këtë pozitë nga tetori 2024.
Zyrtarë të Ministrisë turke të Mbrojtjes, nëpërmjet një deklarate rreth transferimit të komandës së KFOR-it nga Italia, kanë deklaruar se Turqia ka dhënë kontribut vendimtar për sigurinë e rajonit, dhe do të vazhdojë ta bëjë këtë edhe në të ardhmen.
Turqia është aktualisht një nga vendet kryesore që ofron mbështetje për misionin e KFOR-it. Ky shtet do të marrë komandantën nga Italia. Kjo është hera e dytë që një ushtarak turk do të komandojë KFOR-in që nga përfundimi i luftës në vitin 1999.