Ulutash pret në takim shefin e shtabit të NATO-s në Itali, diskutojnë për sigurinë në Kosovë

Sot, komandanti i misionit të udhëhequr nga NATO në Kosovë, gjeneralmajor Ozkan Ulutash, ka pritur në selinë e KFOR-it në Kampin Film City, në Prishtinë, Shefin e Shtabit të Korpusit të Shpejtë të NATO-s në Itali, gjeneralmajor Giuseppe Bertoncello. Gjatë takimit u diskutua mbi çështjet kryesore të sigurisë në Kosovë dhe rëndësia e ruajtjes së…

Lajme

04/11/2025 23:02

Sot, komandanti i misionit të udhëhequr nga NATO në Kosovë, gjeneralmajor Ozkan Ulutash, ka pritur në selinë e KFOR-it në Kampin Film City, në Prishtinë, Shefin e Shtabit të Korpusit të Shpejtë të NATO-s në Itali, gjeneralmajor Giuseppe Bertoncello.

Gjatë takimit u diskutua mbi çështjet kryesore të sigurisë në Kosovë dhe rëndësia e ruajtjes së stabilitetit rajonal.

Tutje në njoftim bëhet e ditur se Ulutash theksoi përkushtimin e palëkundur të KFOR-it për të mbështetur paqen e qëndrueshme dhe për të siguruar një ambient të sigurt për të gjithë qytetarët e Kosovës.

Ai gjithashtu vlerësoi kontributin e gjatë dhe profesional të Italisë në KFOR, duke theksuar angazhimin e ushtarëve italianë që shërbejnë me përkushtim në mision.

Artikuj të ngjashëm

November 4, 2025

“I thashë Kurtit mos u bëj peng i posteve”, Limaj zbulon...

November 4, 2025

​Çfarë dihet për personin që u rrëmbye nga Xhandarmëria serbe?

Lajme të fundit

“I thashë Kurtit mos u bëj peng i...

​Çfarë dihet për personin që u rrëmbye nga Xhandarmëria serbe?

Daka: Sipas Kushtetutës, mandatari i dytë duhet të bindë se i ka 61 vota

Limaj: Dekreti i Osmanit për Konjufcën duhet dërguar...