Ulutas takon Presidentin e Sllovakisë: Folën për sigurinë në Kosovë

21/12/2025 19:27

Komandanti i KFOR-it në Kosovë, Gjeneral Major Ozkan Ulutas, ka takuar Presidentin e Sllovakisë, Peter Pellegrini.

Pellegrini në këtë takim ishte bashkë me Zëvendëskryeministrin dhe Ministrin e Mbrojtjes së Sllovakisë, Robert Kalinak, Ambasadorin e Republikës Sllovake në Beograd, Michael Pavuk dhe Shefin e Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura Sllovake, Gjeneral Daniel Zmeko.

“Gjeneral Major Ulutaş dha një përditësim mbi situatën e sigurisë në Kosovë dhe përpjekjet e KFOR-it. Ai nënvizoi angazhimin e palëkundur të KFOR-it për të kontribuar në sigurinë e qëndrueshme në të gjithë Kosovën. Ai gjithashtu përshëndeti kontributet sllovake në përpjekjet e KFOR-it dhe në stabilitetin rajonal. KFOR-i vazhdon të zbatojë mandatin e tij – bazuar në Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së të vitit 1999 – për të kontribuar në një mjedis të sigurt për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë dhe lirinë e lëvizjes, në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme. KFOR-i punon në koordinim të ngushtë me Policinë e Kosovës dhe Misionin e Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX), në rolet e tyre përkatëse si reagues të sigurisë”, ka njoftuar KFOR. /Lajmi.net/ 

Njoftimi i plotë:

