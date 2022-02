Ukraina thirrje Perëndimit për sanksione ndaj Rusisë: Goditeni më shumë, goditeni tani

Ai përmes një postimi në llogarinë e tij në Twitter, ka thënë se presioni ndaj Rusisë duhet të rritet për ta parandaluar atë.

Dje SHBA, Britania e Madhe dhe të tjerët njoftuan masa kundër individëve dhe bankave ruse – por Dmytro Kuleba dëshiron që ata të shkojnë më tej.

“Hapat e parë vendimtarë u ndërmorën dje dhe ne jemi mirënjohës për ta”, shkruan Kuleba.

“Tani presioni duhet të rritet për të ndaluar Putinin. Goditi ekonominë e tij dhe miqtë e tij. Goditi më shumë. Goditi fort. Goditi tani”, shkroi Kuleba.

To stop Putin from further aggression, we call on partners to impose more sanctions on Russia now. First decisive steps were taken yesterday, and we are grateful for them. Now the pressure needs to step up to stop Putin. Hit his economy and cronies. Hit more. Hit hard. Hit now.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 23, 2022