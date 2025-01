Ukraina sulmon ushtrinë ruse me raketa amerikane, Rusia paralajmëron hakmarrje Rusia ka paralajmëruar hakmarrje pasi Ukraina sulmoi ushtrinë ruse me raketa amerikane. Ministria ruse e Mbrojtjes tha se sistemet e mbrojtjes ajrore rrëzuan tetë raketa balistike së bashku me 72 dronë dhe se raketat ishin drejtuar në rajonin Bryansk, por nuk kishte dëme apo viktima. Ministria gjithashtu në një deklaratë tha se shkatërruan disa dronë…