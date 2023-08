Ukraina shpejt në BE? Tallet Rama: Kush kë duhet ta sulmojë në Ballkan për ta arritur më shpejt anëtarësimin?

Kryeministri i Shqipërisë thotë se anëtarësimi i mundshëm i Ukrainës në Bashkimin Europian nuk duhet të ndodhë në llogari ose në dëm të vendeve të Ballkanit që e kanë të njëjtën aspiratë.

Rama tha me tallje një diskutimi në Forumin Strategjik të Bledit në Slloveni se po mendonte se cili nga vendet e Ballkanit do të duhej të sulmohej për t’iu bashkëngjitur Ukrainës për ta arritur më shpejt anëtarësimin në BE.

“Ukraina duhet të shihet si shtet i mundshëm anëtar, por unë do të doja që kjo të mos bëhet në llogari ose në dëm të Ballkanit. Sepse kur po fliste Dritani, unë po thosha: kush duhet ta sulmojë kë në këtë panel për ta arritur anëtarësimin më herët? Bullgaria sigurisht mund ta godasë Maqedoninë e Veriut, Kroacia e dëmton Serbinë, Serbia e dëmton Kosovën, pastaj Bosnja e godet vetveten. Po t’i thërrasim edhe grekët, ata mund të na sulmojnë. Mali i Zi mund të shtrihet dhe të luajë si i vdekur në plazh. Ne jemi krejt gati për t’iu bashkëngjitur vagonit të trenit me Ukrainën”, tha ai.

Ukraina ka kërkuar antarësim të shpejtë në BE dhe shumë eurodeputetë e kanë mbështetur këtë.