Ukraina shpall gjendjen emergjente kombëtare

Dekreti për gjendjen emergjente do të nisë më 24 shkurt dhe do të zgjasë 30 ditë, shkruan The Guardian.

Dekreti parashikon masat e mëposhtme:

•Kontrollet e dokumenteve

•Ndalimi i protestave

• Evakuimi i njerëzve nga zonat e rrezikshme

•Ndalimi i prodhimit dhe përhapjes së informacionit që mund të “destabilizojë situatën”.

Masa të tjera që mund të zbatohen “nëse është e nevojshme” përfshijnë:

• Një shtetrrethim

•Regjim të veçantë të hyrjes dhe daljes

•Ndalimi i prodhimit dhe përhapjes

•“Rregulla të veçanta” për përhapjen e informacionit në internet.