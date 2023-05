Ukraina: Nuk kemi asnjë lidhje me sulmin me dron në Kremlin Këshilltari i presidentit ukrainas, Mihajlo Podoljak, tha të mërkurën se Kievi nuk ka asnjë lidhje me ndonjë sulm me dron në Kremlin dhe se me veprime të tilla, Kievi nuk arrin asgjë në fushën e betejës, por vetëm do të provokojë Rusinë në një veprim më radikal. Në komentet e dërguara për Reuters, Podoljak tha…