“Ukë Rugova President ose Kryetar i Kuvendit” – zbulohet se janë zhvilluar bisedime mes LDK-së dhe VV-së
Analisiti politik Blerim Canaj ka deklaruar se ka informacione nga disa burime të LDK-së se tashmë janë zhvilluar disa biseda mes LDK-së dhe VV-së për një marrëveshje rreth ”formimit të Qeverisë”.
”Ukë Rugova do të jetë kandidat për president të Kosovës, ose për kryetar të Kuvendit, sipas informaiconeve të mija tash janë zzhvilluar disa bisedime mes LDK-së dhe VV-së, bëhet fjalë për gjashtë ministri që munden em i shku LDK-së”, tha Canaj për RTV21.
”Ka informacione që do të ketë ndryshime edhe brenda LDK-së”, tha Canaj.Canaj tutje ka shtuar se ”Vëshitrë se do ta kemi Vjosa Osmanin presidente më shumë besoj që do ta kemi ministre të jashtme”.