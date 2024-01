Uka: Nuk do të kandidoj më për deputet, pas këtij mandati s’do të jem as pjesë e VV Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Fitim Uka, ka shkruar se “kur zëri im është ‘pengesë’, heshtja ime është protestë”, duke ia bashkëngjitur një fotografi me gojë mbyllur. Ai tha se ka një dinamikë të caktuar të procesit prej fillimit deri në fund, ku tha se “ka një kuantitet dhe kualitet të fjalimeve që i takojnë mandatit…