Uji me mangan përplasë Musliun me Pacollin e Zybën në komision Deputetja e PDK-së Ganimete Musliu është përplasur në mbledhjen e Komisionit për Mjedis, Ushqim, Bujqësi, Planifikim dhe Zhvillim me kryetaren e këtij komisioni Fitore Pacolli e anëtarin Salih Zyba nga Vetëvendosje, për rrezikun, që sipas saj qytetarët e kanë nga uji me mangan. Ajo i fajësoi institucionet për neglizhencë e mos sensibilizim të bollshëm për…