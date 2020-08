Ujëvara që rrjedh prapa krijohet nga një mega-stuhi në Australi

Agjencia Lokale e Lajmeve 7NEWS Sydney zbuloi një video ajrore të mahnitshme të disa ujëvarave që rrjedhin prapa në brigjet e New South South Wales, transmeton lajmi.net.

Pamjet u kapën mbi Parkun Kombëtar Mbretëror në jug të Sidneit. Ajo tregon erëra të fuqishme që detyrojnë ujin që shkojë mbrapa shkëmbinjve.

Sidnei dhe vija e saj bregdetare janë mposhtur nga erërat e forta dhe stuhitë kohët e fundit. Ujëvarat tani po rrjedhin ashtu siç ka qenë më parë. /Lajmi.net/

A severe weather warning for damaging winds and damaging surf is current for Sydney, Central Coast, Mid North Coast, Hunter and Illawarra areas. At the moment, wind gusts of 70km/h are producing several reverse waterfalls in the Royal National Park. https://t.co/OF81oZFF1j pic.twitter.com/kQIZlsOnMc

