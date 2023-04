Ujë e lloç, kështu u zhvillua mbrëmë ndeshja e U17 mes Venezuelës dhe Paraguait

Ajo që ra në sytë e të gjithëve ishte gjendja e fushës. Ujë e lloç, saqë lojtarët e kishin problem të vraponin me topin, shkruan Lajmi.net

Megjithatë edhe pse në kushte tejet të rënda, gjyqtari vendosi që kjo lojë duhet të zhvillohet deri në minutat e fundit.

Ndërsa ata tifozë që e shikuan ndeshjen, u kënaqen me spaktaklin e lojtarëve duke u rrëzuar në ujë.

Ndeshja u mbyll me rezultatin e barabartë 1 me 1, kështu dy kombëtaret siguruan nga një pikë në Grupin B./Lajmi.net/

This isn’t 1986. This is a game happening right now 😂 pic.twitter.com/jZlqK0cf9d

— TheSecretScout (@TheSecretScout_) April 2, 2023