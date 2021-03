UFC 259, Israel Adesanya kërkon titullin ndaj Jan Blachowicz

Jan Blachowicz dhe Israel Adesanya janë përballur para ndeshjes në kuadër të UFC 259.

Pas matjeve të fundit, dyshja u përballën por pa incidente dhe ishin të respektueshëm, transmeton lajmi.net.

Blachowicz është kampion në Heavyweight dhe do të tentojë të marrë edhe rripin e Middleweight i cili mbahet nga Adesanya.

Ndërkohë, Israel Adesanya do kërkojë të bëhet luftëtari i pestë në histori të UFC që mban dy rripet njëkohësisht.

Adesanya ka regjistruar 20 luftëra dhe ka shënuar 20 fitore në kuadër të UFC.

Blachowicz ka 35 luftëra dhe ka regjistruar 27 fitore dhe tetë humbje./Lajmi.net/

