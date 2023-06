UEFA zgjedh golin e sezonit në Ligën e Kampionëve, çmimi i shkon Lionel Messit

Goli i shënuar nga lojtari i Kombëtares së Argjentinës, Lionel Messi në ndeshjen mes Paris Saint-Germain dhe Benfica është votuar më së shumti dhe është rënditur në pozitën e parë, shkruan Lajmi.net

Pra, ish-lojtari i PSG-së fiton çmimin e golit më të mirë të sezonit.

Në pozitën e dytë është goli i brazilianit, Vinicius Junior, të cilën e shënoi kundër Manchester Cityt.

Kurse i treti është rënditur goli i sulmuesit norvegjez, Erling Haaland të cilën ia shënoi ish-klubit të tij, Borussia Dortmund.

Kujtojmë që titullin në sezonin 2022/23 e fitoi skuadra e Manchester Cityt, pasi në finale mposhti Interin./Lajmi.net/

The Goal of the Tournament results are in… 🥁

Congrats, Leo Messi! 👏#UCLGOTT | @Heineken pic.twitter.com/I4JDZF9xN1

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 30, 2023