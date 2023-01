UEFA tregon se çfarë do të ndodh me gjyqtarët anësor kundrejt zhvillimeve teknologjike Zhvillimi i teknologjisë VAR dhe përdorimi i saj gjithnjë e më i madh në ndeshjet e futbollit ka bërë që të vihet në dyshim roli i gjyqtarëve anësor në ndeshjet e sportit më të popullarizuar në botë. Roli i tyre kryesisht lidhet me përcaktimin e pozitës jashtë loje, gjë të cilën tani po e përcakton…