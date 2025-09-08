UEFA shkruan për spektaklin në “Fadil Vokrri”: Kosova tronditi Suedinë

Shtëpia e futbollit evropian, UEFA, ka shkruar për fitoren spektakolare të Kosovës kundër Suedisë. “Kosova shënoi një fitore mbresëlënëse ndaj Suedisë në një natë kur Kroacia, Danimarka dhe Zvicra shënuan fitore të mëdha në kualifikueset evropiane për Kupën e Botës FIFA 2026, ndërsa Italia shënoi një fitore emocionuese me nëntë gola”, ka shkruar UEFA në…

Sport

08/09/2025 23:57

Shtëpia e futbollit evropian, UEFA, ka shkruar për fitoren spektakolare të Kosovës kundër Suedisë.

“Kosova shënoi një fitore mbresëlënëse ndaj Suedisë në një natë kur Kroacia, Danimarka dhe Zvicra shënuan fitore të mëdha në kualifikueset evropiane për Kupën e Botës FIFA 2026, ndërsa Italia shënoi një fitore emocionuese me nëntë gola”, ka shkruar UEFA në faqen zyrtare të saj.

Ndryshe, Kosova në ndeshjen e parë kualifikuese për Botërorë, pësoi humbje ndaj Zvicrës, por tri pikë i fitoi sonte karshi Suedisë në “Fadil Vokrri”.

Artikuj të ngjashëm

September 8, 2025

Abdixhiku për triumfin e Kosovës naj Suedisë: Historike, fitorja më e...

September 8, 2025

Kosovë – Suedi, nis pjesa e dytë në “Fadil Vokrri”

September 8, 2025

Kosova kalon në epërsi ndaj Suedisë

September 8, 2025

Kosova sfidon Suedinë në “Fadil Vokrri”, formacionet zyrtare

September 8, 2025

Leverkuseni gjen trajnerin e ri pas shkarkimit të Ten Hag

September 7, 2025

Përzgjedhësi i Suedisë e vlerëson Kosovën, flet edhe për Isak

Lajme të fundit

Sulmet ndaj Kushtetueses, Nimani: Për keqardhje kur ndërkombëtarët...

Abdixhiku për triumfin e Kosovës naj Suedisë: Historike,...

Mandatimi i Kurtit për kryeministër vlerësohet veprim politik,...

Vdes një i paraburgosur në Qendrën Korrektuese të Hajvalisë