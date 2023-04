UEFA organizon në Kosovë punëtorinë kundër manipulimit të ndeshjeve Për dy ditë me radhë në Kosovë do të mbahet punëtoria e UEFA-s kundër manipulimit të ndeshjeve, një problematikë kjo që po e përcjellë futbollin gjithandej nëpër botë. Në këtë punëtori do të marrin pjesë ekspertë të UEFA-s, përfaqësueseve të Interpolit, të Këshillit të Evropës, të agjencisë Sportradar, si dhe prokurorëve dhe zyrtarëve të integritetit…