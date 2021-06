UEFA i pezullon hetimet ndaj Juves, Barçës dhe Realit për rastin e Superligës

Barcelona, Juventsi dhe Real Madridi mbeten ende pjesë e Superligës Evropiane dhe kanë deklaruar se do të luftojnë me çdo mjet të mundshëm, pasi sipas tyre nuk është thyer asnjë ligj me veprimin e tyre.

Për të përmirësuar gjërat për ta, Gjykata e Madridit vendosi që ta dërgojë çështjen e Superligës në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë.

UEFA pas këtij lajmi, ka bërë të ditur që do të pezullojë hetimin ndaj klubeve deri një vendim të Gjykatës.

Shëpia e futbollit evropian bën të ditur se ka pezulluar veprimet lidhur me rastin e Superligës deri në një njoftim tjetër. Brengosja për UEFA-në është se nëse Gjykata vendos në favor të klubeve, atëherë Superliga do të merrte legjitimitet dhe nuk do të mund të ndalej./Lajmi.net/

UEFA have confirmed they are suspending disciplinary proceedings against Real Madrid, Barcelona and Juventus. This is linked to the injunction by a Madrid court. Three clubs had been at risk of two-year Champions League ban and heavy fines. Now appears certain this won’t happen. pic.twitter.com/dPRgUOuj5q

— Colin Millar (@Millar_Colin) June 9, 2021