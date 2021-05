UEFA gati ta ndryshojë stadiumin e finales së LK nga Stambolli në “Wembley”

Manchester City dhe Chelsea do takohen në Stamboll me 29 maj, por Turqia ka disa rregulla të veçanta shkaku që Anglia është në listën e kuqe shkaku i çështjeve me COVID-19, transmeton lajmi.net.

Si rezultat i kësaj, sipas The Sun, UEFA është përgatitur ta lejojë “Wembley” ta mirëpres këtë ndeshje.

Gjithashtu në “Wemblet” do të mirëpres edhe 22 mijë e 500 tifozë.

Manchester City siguroi finalen pas fitores 4 – 1 ndaj PSG-së, derisa Chelsea triumfoi me rezultat të përgjithshëm 4 – 1 ndaj Real Madridit./Lajmi.net/