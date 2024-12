UEFA e dënon me afër 120 mijë euro Serbinë UEFA ka njoftuar lidhur me dënimet që ia ka dhënë federatës serbe të futbollit. Gjobat lidhen me ndeshjen ndaj Zvicrës në Letzingrund. Federata serbe u dënua me 8250 euro për ndezje të fishekzjarrëve nga tifozët serbë. 25 mijë euro të tjera serbët duhet t’i paguajnë për transmetim të mesazheve që nuk janë të përshtatshme…